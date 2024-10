Mueven ubicación de Bienestar en San Juan del Río

Desde el pasado viernes, se movieron las oficinas de los programas de la Secretaría de Bienestar en San Juan del Río al domicilio que se ubica entre las calles Cuauhtémoc e Ignacio Zaragoza en el centro de la ciudad, con la intención de seguir recibiendo a los beneficiarios de sus diversos esquemas.

Y es que, de hace unos años, estas dependencias estaban al interior del Centro Histórico y Cultural en el jardín de la Familia, sin embargo, por obras de rehabilitación en este inmueble se tuvieron que cambiar y que, las acciones no representaran algún riesgo para la gente.

Fue la mañana de este lunes, cuando las personas a querer hacer algún trámite, les informaron sobre el cambio, y en el exterior del recinto había un letrero con la leyenda informativa sobre el ajuste en la sede, razón por la cual, los adultos mayores, se trasladaron.

“A partir del lunes, los esperamos en nuestra nueva ubicación, Zaragoza #23, esquina con la calle Cuauhtémoc, Centro. En el estacionamiento antes de llegar a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). BIENESTAR”, decía el letrero afuera del Centro Histórico.

A pesar de ello, el cambio causó el descontento de las personas, ya que, mencionaron que no se manejó la información de tal manera que les evitaran la vuelta, ya que la mayoría son mayores de 60 años, quienes buscan refrendar o afiliarse a alguno de los esquemas de la dependencia federal.

Tal fue el caso del señor, Raúl Zúñiga, quien dijo ser de la comunidad de Paso de Mata, y lamentó no enterarse del cambio de sede, ya que afirmó haber ocupado un taxi para moverse y, tuvo que caminar hasta Zaragoza por su propio pie, a pesar de tener complicaciones para caminar.

“Yo estoy reumático y mire ahorita me vengo a enterar de esto, ahora ahí paso a paso me iré, vengo a ver porque perdí mi credencial y no me darán mi apoyo, mis hijas usan la tecnología pero nadie dijo ahí en la computadora para dónde se iban”, señaló.