Mujeres del PVEM aspiran candidatura municipal de SJR

Erika Rosales Moreno, dirigente en San Juan del Río del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que por lo menos tres actores políticos levantaron la mano para ir en busca de la candidatura a la Presidencia Municipal.

“Hay algunos actores políticos, hay personas muy valiosas, hay personas de trabajo, de trabajo político, de trabajo en otros aspectos, creo que la opción que llegue a ser, va a ser totalmente respaldada por nosotros”.

Manifestó que entre los aspirantes hay mujeres y destacó que la paridad de género nunca ha sido un problema para el Partido Verde, ya que siempre se ha dado una posición privilegiada al contar con candidatas a los distintos cargos de elección popular.

Respaldó lo expuesto por su líder estatal, Ricardo Astudillo Suárez, respecto a que el PVEM va solo a la próxima contienda electoral, luego de destacar que será el Comité Directivo Estatal el que determine los métodos de selección de candidatos.

“Sé que el Partido Verde en algunos estados sí iría en coalición con otros partidos políticos, pero en Querétaro ya se tomó la decisión desde hace varios meses y nosotros vamos solos, no solamente en el municipio de San Juan, no solamente en el municipio de Querétaro y de Tequis, en todo el estado de Querétaro vamos solos, no vamos a ir en ninguna alianza política”.