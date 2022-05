Mujeres empresarias se capacitan constantemente

Desde que inició esta iniciativa, las integrantes del Comité de Mujeres Industriales de Canacintra San Juan del Río realizan con frecuencia capacitaciones donde abordan temas como el emprendimiento, empoderamiento y de carácter social. Estos espacios se llevan a cabo cada mes para benefició individual y colectivo de quienes integran el comité, explicó la presidenta de este organismo, Ana María Rosales Moreno.

Señaló que la última capacitación que tuvieron las integrantes fue en abril, donde se habló sobre las habilidades interpersonales, también conocidas como habilidades blandas, que deben desarrollar las líderes al interior de las empresas. Esta charla, aseguró, también fortaleció la parte emocional de las mujeres.

“Las mujeres nos estamos enfocando más en la capacitación técnica y no estamos viendo en el interior de nosotras. Entonces, eso también es importante. Nutrir la parte interior, no solo consolidar la parte de conocimientos. Esto para poder lograr un equilibrio porque si no es imposible que puedas resistir todo”, aseveró.

Asimismo, comentó que en próximas fechas el Comité de Mujeres Industriales de Canacintra San Juan del Río visitará la Casa Hogar Santa Luisa de Marillac A.C., ubicada en el centro de la ciudad, para que las integrantes conozcan la labor de este centro y a partir de ello puedan aportar algo en beneficio de las niñas que residen ahí.

Finalmente, dijo que si bien el Comité de Mujeres Industriales de Canacintra ha crecido desde su inicio en abril de 2021, actualmente se está invitando a más mujeres empresarias para sumarse a este grupo, con el fin de crear una red de que permita generar oportunidades de negocio y de esta forma fortalecer y hacer crecer las organizaciones dirigidas por mujeres.