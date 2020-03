Mujeres no necesitan permiso para ir a paro

El diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Néstor Domínguez Luna, señaló que el paro nacional de mujeres es un acto de desobediencia civil pacífica, para el cual no es necesario otorgar permiso, ya que esto impide que se cumpla el objetivo de lo que consideró es una acción de rebeldía justificada.

Dijo que ha evitado publicar su opinión al respecto, debido que lo entiende como un acto de desobediencia civil pacífica, por lo que desaprobó que instituciones públicas y privadas concedan permiso a las mujeres para que se ausenten de sus centros laborales.

“Si decidimos, como en USEBEQ, que anda circulando que pueden faltar, pues a la mejor no viene nadie, y no se cumple el objetivo de ver qué pasaría si no llega nadie en un día, igual la Legislatura ha anunciado que quien guste puede faltar y pues entonces vamos a hacer un puente o qué estamos haciendo, creo que más bien es respetar su derecho a manifestarse y las formas como lo determinen”.

Pidió a las instancias públicas y privadas que respeten el derecho de las mujeres a manifestarse libremente y dejarlas que de forma voluntaria decidan si se ausentan de sus empleos por un día, a manera de protesta.

“Cada quien deberá tomar la consideración de qué efectos laborales tendrán estas inasistencias, sin andar haciendo tanto ruido de ‘ah, yo les di permiso’, porque al final de cuentas es un acto de rebeldía, las mujeres están buscando esta forma de manifestarse y hacernos ver la importancia de ellas en todos los ámbitos”.