Mujeres ponen adelante a San Juan del Río: Gina Sánchez

La participación de las mujeres en la sociedad es de suma importancia en la actualidad y no se puede detener, por el contrario, debe impulsarse desde todos los ámbitos, consideró Georgina Sánchez Barrios al referirse al gran aporte que hacen al desarrollo de San Juan del Río.

De profesión abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus San Juan del Río, y con alrededor de siete años formando parte de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), actualmente acompaña a su esposo, el candidato a la alcaldía Roberto Cabrera Valencia, en la difusión de sus propuestas de campaña, dentro de las que, asegura, las mujeres tienen una presencia fundamental.

Local Propone Roberto Cabrera licencias sin costo

Su involucramiento con la vida política se dio a partir de su integración a Acción Juvenil.

“Fue justo hace siete años cuando entro al tema social del partido, me doy cuenta que me gusta mucho mi carrera, pero que el tema social y el tema de servir y de trabajar para las personas es muy importante para mí… Al pasar el tiempo te vas topando con temas bien importantes y es que no hay mujeres dentro de la política, ahorita somos pocas, pues éramos menos todavía las mujeres que participábamos de manera activa en el partido”.

Las mujeres no solo representan la parte sensible y humana, para Gina son sinónimo de trabajo, esfuerzo, ejemplo y un pilar dentro de las familias, por lo que su participación en la toma de decisiones, dijo, es fundamental, de ahí que sea parte activa del equipo que lleva las propuestas del candidato a la alcaldía a grupos de mujeres sanjuanenses.

“Como mujeres tenemos la decisión y tenemos la oportunidad de elegir la participación que queremos tener, y creo que cualquiera de las que se elijan son respetables, puedes hacer una campaña en acompañamiento con tu esposo, nosotros elegimos hacer una campaña juntos en la que yo esté apoyando y respaldando a mi esposo en todo momento, pero también una campaña alterna a él, una campaña de mujeres y para las mujeres, la base principal de este proyecto se llaman mujeres, por eso tomamos esta decisión”.

Como madre de dos niños, considera que una mujer desde casa o en el ámbito laboral, debe estar bien física y emocionalmente, lo que se traduce en una mejor sociedad

“Una mujer con libertad, con seguridad, una mujer joven que tiene la posibilidad de decidir de estudiar de prepararse, es una mujer plena, es una mujer segura, es una mujer que nos va a garantizar también esa sociedad que estamos buscando, una sociedad igualitaria. Lo más importante que vemos nosotros es la posibilidad que tenemos de trabajar con ellas de la mano, con diversos programas fortaleciéndolas apoyándolas, con más seguridad por una sencilla razón: la tarea más difícil que tenemos ahorita nosotras, es la crianza de niñas seguras, de niñas fuertes, de niñas que se puedan enfrentar al mundo que no es nada fácil”.

Dijo que uno de los puntos fundamentales dentro del proyecto que encabeza Roberto Cabrera son los que tienen que ver con dar más oportunidades a las mujeres, a través del fortalecimiento de programas como becas, apoyos alimentarios y sobre todo, el impulso al emprendimiento, de la mano de mayor seguridad con la formación y presencia de más mujeres policías.

“Las mujeres, y lo digo con toda franqueza, movemos y ponemos adelante a San Juan del Río, las mujeres que son amas de casa, profesionistas, mujeres que emprenden, mujeres del campo, todas en conjunto estamos moviendo San Juan del Río con nuestro trabajo y con todo lo que hacemos por nuestras familias y por el municipio”.

Por último, hizo referencia a como visualiza el proyecto que encabeza Roberto Cabrera.

“Tengo muy claro porque Roberto debe ser la persona que encabece la presidencia municipal, quien nos represente, Roberto académicamente es un hombre preparado, conoce el municipio, es una persona originaria de San Juan del Río, es un hombre de familia, es un buen esposo, es un buen padre, y lo digo como esposa, todos los días desde que él y yo somos novios, esposos, no ha habido un día en el que no me platique de San Juan, Roberto tiene a San Juan en el corazón y en medida de que tú quieres algo, cuidas ese algo, por eso él es la persona ideal para estar al frente de la presidencia municipal de San Juan del Río”.