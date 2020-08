Mujeres requieren políticas de género

La violencia de género y la inseguridad son las principales problemáticas que enfrentan las mujeres en el municipio de San Juan del Río, consideró Daniela Cruz Altamirano, integrante de la colectiva feminista Diversas y Autónomas.

Explicó que es necesario implementar políticas públicas con perspectiva de género, pues si bien existen acciones que se realizaron para el combate a la inseguridad, San Juan del Río carece de infraestructura pública que garantice la seguridad de la población femenina.

“Tiene mucho que ver con la seguridad. Hay algunas acciones que se han implementado, pero que no traen la perspectiva de género como tal (…) sobre todo en cuestiones que desde las colonias, en las zonas industriales, etcétera, no hay tanta vigilancia, no hay una infraestructura que asegure que las mujeres podamos caminar seguras a nuestro trabajo”.

Agregó que para combatir la violencia hacia la mujer en el núcleo familiar, es necesario intensificar el trabajo preventivo con campañas, pláticas de dignificación, así como propiciar que las mujeres tengan autonomía económica.

“Que también se pueda dar una autonomía económica a las mujeres, para que no tengan que depender directamente de alguien que pueda ejercer el control psicológico a través de la economía”.