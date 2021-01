Municipio descarta compra de oxígeno

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, reconoció que hasta el momento no se ha considerado algún programa para facilitar la compra de oxígeno medicinal a la población enferma de Covid-19, señaló que lo que sí se ha trabajado es identificar el tema del desabasto.

“No hay algo en concreto, lo que hemos hecho es validar con empresas particulares que ha habido desabasto, pero al parecer se ha ido normalizando estos días, el pico mayor fue la semana pasada”.

Instó a la población a no adquirir productos que no esté ocupando y a tener cuidado con revendedores de oxígeno medicinal, pues hay personas que buscan hacer negocio con la pandemia.

“Llamar a la población a que no adquiera productos que no está ocupando, lo que sucede es que cuando se da a conocer esta noticia, hubo gente que fue a adquirirlo sin necesitarlo, la realidad es que tenemos que acceder a él cuando se ocupa y no antes, lo que ha pasado es eso, o la reventa, gente que lo adquiere para después venderlo a un costo mayor”.

Detalló que han identificado casos de personas que intentan vender oxígeno medicinal a través de internet, por lo que recomendó a la ciudadanía evitar riesgos al adquirir este elemento en sitios informales, lo cual además es riesgoso.

“Que no corran riesgos, que no compren en instancias que no son negocios propiamente establecidos, porque ya también ha habido una denuncia de que hay oxígeno industrial, que hace daño a los seres humanos, que son para otros procesos y que estaban vendiendo para personas con Covid”.