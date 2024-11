Municipio seguirá sin oficina de la Profeco

Hasta el momento no se tienen planes para reabrir la oficina de enlace de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el municipio de San Juan del Río. Este espacio fue deshabilitado debido a que el convenio que se tenía perdió vigencia, por lo cual que requiere renovación, señaló el director de zona de la Profeco en el estado de Querétaro, Miguel Ángel Moreno Muñoz.

Refirió que la oficina de enlace que se ubicaba en este municipio dejó de operar debido a que el convenio que se tenía perdió vigencia, agregando que es necesaria la renovación de este documento para que la instancia federal tenga una representación en San Juan del Río, y con ellos los consumidores puedan acercarse para recibir alguna asesoría u orientación.

Local Vigilará Profeco ofertas del Buen Fin

“No se ha hecho la renovación del convenio que se tenía aquí con la oficina de enlace, que sería una oficina simplemente de enlace, para que los consumidores también tengan una asesoría (…). Desconozco desde hace cuánto no se tenga el convenio ya firmado, porque sabía que existió, creo que hasta el 2021. Desconozco, si ya no se le dio el trámite, pero a la fecha en la que yo llego, no existe todavía el convenio formalizado con la administración actual”, afirmó.

Dijo que para la reapertura de esta oficina de enlace es necesario generar diálogos con el actual Gobierno Municipal, a fin de construir el convenio, firmarlo y de esta manera formalizar la instalación de un espacio donde haya presencia de representantes de la Profeco que puedan orientar y ayudar a los consumidores en caso de que se les vulneren sus derechos.

Señaló que en tanto se generan estos acuerdos, los ciudadanos que se vean afectados sus derechos como consumidor pueden levantar sus quejas y denuncias acudiendo de manera personalmente a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) que se ubica en la capital del estado, o bien a través de la página web oficial www.profeco.gob.mx o el Teléfono Consumidor que es el 800 468 8722.

Llamó a denunciar irregularidades. / Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

En ese sentido, la Profeco señaló que existe una distinción entre quejas y denuncias. Explicó que una queja es una reclamación formal cuando un proveedor perjudica directamente al consumidor al no respetar los términos y condiciones en que contratas un servicio o adquieres un bien. Mientras que en una denuncia se exponen actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afectan los intereses de una porción de la sociedad.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, Moreno Muñoz aseguró que las quejas y denuncias más comunes de los consumidores son las que se relacionan con tiendas departamentales, telecomunicaciones, inmobiliarias, boleteras y servicios, principalmente en contra de aquellos organismos que cuentan con una gran cantidad de usuarios, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).