Murió Malvin el perrito gasolinero

Este fin de semana murió el perrito gasolinero Malvin, el cual había sido rescatado y adoptado por los trabajadores de la gasolinera que se encuentra ubicada en la avenida Universidad frente al acceso al fraccionamiento Loma Alta.

A decir de Raquel Trujillo Sánchez, el sábado por la mañana fue atropellado el canino en la zona oriente del municipio y aunque los trabajadores del lugar trataron de auxiliarlo, ya nada se pudo hacer dado que el impacto del vehículo, suponen que fue de gravedad por lo que cuando llegaron las integrantes del Escuadrón Mascota SJR A.C., ya había fallecido.

Local Perro “gasolinero” fue atropellado

Trujillo Sánchez, mencionó que hace poco ella renunció a sus labores en ese centro de trabajo, sin embargo, permaneció atenta de los cuidados de Malvin, por lo que fue la mañana de este sábado cuando le avisaron del accidente sus ex compañeros, quienes tristes, dijo que lamentaron la muerte del perrito, quien por varios años los acompañó en sus labores, ya que sin importar la hora, se desplazaba junto con los despachadores por varias areas.

Recordó que Malvin había llegado a ese lugar desde hace cinco años, periodo cuando inició la construcción de la gasolinera, pues en aquel tiempo, comentó que acompañaba a un albañil del lugar, pero cuando concluyeron los trabajos, Raquel explicó que el canino decidió quedarse a vivir ahí, siendo adoptado por los trabajadores, quienes con el paso del tiempo lo uniformaron, desparasitaron, vacunaron y esterilizaron, instalándole una casita de madera para que se resguardará de las inclemencias del tiempo.

“Malvin ya estaba en la gasolinera desde que la estaban construyendo, llegó con los albañiles, él se quedó en el lugar, ya cuando se inauguró la gasolinera él se quedó ahí, lo esterilizamos, lo vacunamos y lo desparasitamos, ya lo habían atropellado una vez y lo operaron pero como correteaba los carros, tal vez fue lo que pasó, a mí me avisaron el sábado temprano, me aviso el gerente y un compañero de ahí que lo habían atropellado y que no pudo recuperarse”.

Refirió que ante estos hechos, las integrantes del Escuadrón Mascota SJR A.C., acudieron al lugar para que tuviera una adecuada despedida y además fuera cremado, pues fue considerado como uno de los perritos más queridos entre los rescatistas por su gran cariño y afecto que mostró siempre con los humanos.