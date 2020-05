Músicos requieren apoyo para subsistir

Derivado de la afectación que ha provocado entre el gremio de músicos del municipio la indigencia sanitaria por el Covid-19, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música y Similares de San Juan del Río (STMSSJR), Sección 435, José Toribio Villegas pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno apoyo para enfrentar la situación actual.

Refirió que desde hace varias semanas los músicos del municipio no perciben un ingreso por su actividad, dado las medidas preventivas que fueron implementadas a causa de esta pandemia del Covid-19, entre ellas el que no haya reuniones familiares, así como evitar que los integrantes de este sector permanecieran llevando a cabo su actividad.

Local Mariachis sin trabajo este 10 de Mayo

Dijo que este gremio ha sido olvidado por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para ofrecer algún tipo de apoyo, por ello llamó al gobierno municipal, estatal y federal a atender dicho llamado, ya que la afectación va más allá de lo que consideraron, al no contar con ganancias por su actividad.

“No hay apoyo de nadie, según nos iban a dar una ayuda en cuestión de alimentos y no hay nada, no quieren que salgamos, ¿qué hacemos? no tenemos como obtener un ingreso, este 10 de Mayo nos fue muy mal, no hubo trabajo y hace un año en un día hasta 12 serenatas teníamos, por eso la petición de que nos apoyen ante esta contingencia”.

Agregó que en San Juan del Río se tienen registradas siete agrupaciones de mariachis, dos tríos y varios vocalistas que dependen de dicha actividad, por ello la solicitud de apoyo para los integrantes de este sector, con el fin de que puedan aminorar las afectaciones registradas por la situación actual.