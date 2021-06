Nadie repetirá en mi gabinete: Mauricio Kuri

Horas después del arrasador triunfo, Mauricio Kuri González ratifica en entrevista con Diario de Querétaro y ABC Diario que no habrá funcionario de la actual administración que repita cargo en su gabinete y que el 50% serán espacios ocupados por mujeres. De la relación con el Gobierno federal y el Presidente de la República, garantizó que será de total apertura y colaboración.

Advirtió que son grandes los retos que se tienen por atender, ya que después de los estragos provocados por la pandemia urge entretejer la cadena productiva para impulsar la reactivación económica.

Comenta estar todavía eufórico por los resultados electorales, con ese ánimo es que colgó en las paredes de Constituyentes 122 las portadas de Diario de Querétaro y El Sol de San Juan de Río donde se informa su triunfo.

Y anuncia que en su momento buscará a sus contrincantes, de quienes incluso adelantó que podría tomar y sumar propuestas a su plan de gobierno, como es el tema de emprendedores mayores de 40 años.

“Por mi parte, no hay filias ni fobia con nadie, de mi parte hay un proyecto; yo soy contratado por los queretanos y a ellos me debo y sé que solo no puedo”.

Debe quedar claro, dijo, que aquí ganó un proyecto, que es Querétaro y que aquí cabemos todos, por lo que pidió el apoyo de las diferentes corrientes políticas del estado.

GABINETE

Sobre los perfiles de quienes lo acompañarán en los siguientes 6 años, dijo que “me sostengo: no repetirán funcionarios y será un 50% mujeres”.

Dijo que volteará a todos los sectores para buscar a las personas más preparadas e idóneas a los cargos; de otra manera “no saldremos adelante. Aquí sobrevivimos todos juntos o nos hundimos separados. Aquí tenemos que salir todos juntos”.

Compartió que cuenta en promedio con 10 perfiles por cartera y el compromiso es contratar al mejor. “Yo me gané el derecho de ponerlos y tengo la responsabilidad con los queretanos de poner no a los amigos, sino a personas que sean honestas, muy trabajadoras y muy capaces”.

REACTIVACIÓN

A más de un año de crisis sanitaria, a Querétaro le urge impulsar acciones de reactivación económica. Y comentó que entre las medidas a impulsar se encuentran, por un lado, el aprovechamiento de la relación con Estados Unidos y Canadá, particularmente a través de sectores estratégicos como la industria automotriz y aeroespacial y por otra la alianza con la región Bajío.

Tenemos claro, indicó, que el gobierno debe dar facilidades para atraer inversiones que se vean en reflejadas en empleos.

“Tenemos quehacer, cuanto antes entretejer la cadena productiva en Querétaro, Canadá y Estados Unidos, tenemos unos grandes socios comerciales, sobre todo en Texas y Michigan, en lo que se refiere a la parte automotriz y aeroespacial y tenemos que apostarle a que sigan llegando empresas”. En estos momentos el T-MEC se vuelve más protagonista, aseveró.

A la par de esta relación con países del norte, resaltó la importancia de trabajar y crear alianzas estratégicas entre Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí que permita tener crecimiento y más inversión.

ESTRATEGIAS

Indicó que para empujar la actividad económica, una vez que asuma el Gobierno estatal deberá haber ayuda social, apoyo total a las empresas que quieran venir al estado, además de contemplarse un proyecto ambicioso de infraestructura.

Además de crear las condiciones jurídicas, así como de seguridad física y patrimonial y la buena relación con el Gobierno federal.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El virtual candidato ganador del Gobierno de Querétaro reconoció la participación de más del 51% del total del padrón electoral y sobre todo el desarrollo de elecciones ciudadanas, tranquilas, una verdadera fiesta cívica.

Dijo también que, si bien hay un triunfo contundente, es momento de quitarse la camisa de cualquier partido político y colocarse la camisa de Querétaro; por supuesto, estirar la mano y ver en qué podemos ayudar a las demás corrientes políticas. Es momento de Querétaro, afirmó.

Finalmente, consideró que tanto Querétaro como México necesitan de más unidad, concordia y armonía porque los retos no son menores para bajar la brecha de desigualdad existente.