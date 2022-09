Necesaria la difusión de escritores independientes

Es necesario que las dependencias correspondientes del gobierno municipal y los medios de comunicación den difusión a los escritores independientes que existen en San Juan del Río, toda vez que se ha demostrado que la demarcación alberga grandes talentos de este arte, afirmó la escritora independiente, Lorena Reséndiz Mendoza.

Refirió que ambas plataformas deben de generar espacios para que los escritores independientes locales den a conocer sus obras, a fin de que la comunidad reconozcan el trabajo y talento que existe en el municipio, de manera que con ello se fomente la lectura y al mismo tiempo el apoyo e impulso hacia este sector en específico.

“El apoyo a los escritores independientes debe de ser muy importante, porque un Vargas Llosa, un Octavio Paz no necesitan ya fama, ya la tienen, ¿qué necesitamos los escritores locales? Que lean nuestras historias, que la gente las conozca para que digan ‘este escritor o escritora viene empujando fuerte, vamos a apoyarlo’. Eso es lo que necesitamos todos los que escribimos, porque hacer un libro de manera independiente no es fácil, conlleva mucho sacrificio”, comentó.

Local Realizaron encuentro de escritoras

En ese sentido, agregó que uno de los principales retos a los que se enfrenta un escritor independiente en San Juan del Río es el de dar difusión a sus obras. Detalló que en el municipio no existen los espacios para que un escritor novel, es decir aquella persona que está empezando a escribir o ha escrito algo por primera vez, lleve a cabo esta tarea.

“(Hay escritores) que nadie les da apoyo porque no son reconocidos, porque no tienen un padrino que les de la mano. Porque los medios, porque las autoridades, el gobierno solo voltean los ojos para quien le puede generar algo y los que somos independientes, pues tú solito búscale (…). El mensaje sería apoyar a todos los escritores y artistas locales de la comunidad, hacerles no un homenaje, sino un reconocimiento”, subrayó.

Lorena Reséndiz Mendoza, originaria de San Juan del Río, es maestra en una escuela primaria multigrado en El Barrio de la Concepción. Su carrera como escritora inició a la edad de 8 años, se ha especializado en los géneros de poesía y narración, con cuentos y novelas.

Fue nombrada Embajadora de la Palabra Escrita para México y el Mundo por la Casa César Egido Serrano de Madrid, España y ha sido reconocida por la Unión Hispanoamericana de Escritores de Chile.