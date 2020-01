Necesaria verdadera reforma

Es necesario hacer un cambio profundo en materia de procuración y administración de justicia, declaró el senador, Mauricio Kuri González, al ser cuestionado sobre el paquete de reformas constitucionales que presentará el titular del Poder Ejecutivo el próximo primero de febrero.

Sobre los puntos que se filtraron y que, entre otras cosas, tratan temas como arraigo, cateo y pruebas obtenidas de forma ilegal, el legislador panista destacó que es necesario esperar a que el paquete de reformas sea presentado de manera oficial, pero se dijo convencido que los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes han fallado al ciudadano.

Local Delincuencia toca la puerta: Kuri

“El ciudadano espera justicia en un país donde hay 33 millones de delitos, donde solamente se denuncian dos millones y medio, donde solamente se sentencia el uno por ciento de ellos, es muy poco. Estamos convencidos que necesitamos hacer un cambio profundo, pero que este cambio no vaya para atrás”.

Consideró que el cambio será positivo mientras haya autonomía del Fiscal y del Poder Judicial. Respecto a la preocupación de los ciudadanos por la llamada “puerta giratoria”, señaló que está de acuerdo que se debe resolver este tema, ya que los “abrazos son para víctima, no para el delincuente”.

Local Tranquiliza a Kuri deslinde de Collado

“Voy totalmente en contra de la puerta giratoria (…) y esta estrategia que tienen de abrazos, no balazos, a mí me frustra, yo digo que al delincuente hay que tratarlo como un maldito delincuente y que no salga de la cárcel hasta que cumpla su condena, y si se vuelve a portar mal, volverlo a meter al bote, esa es la parte en que estoy convencido y, sí, empezar de cero para hacer una verdadera reforma judicial”.