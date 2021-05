Necesario retomar civismo: Miriam Gómez

Asegurando que resulta fundamental gestionar para recuperar las clases de civismo en escuelas queretanas, la candidata a la diputación del décimo distrito electoral por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Miriam Gómez Anaya, aseguró que una de sus primeras acciones de lograr el triunfo en las elecciones, será el de trabajar muy cercana a la Secretaría de Educación Pública para lograr este objetivo.

Especificó que la clase de civismo, entre otras cosas permite generar un mayor respeto y amor por la patria, valores que dijo se complementan con el honor y el respeto por el país y que también se aplican a la vida personal, por ello afirmó que es fundamental hacer todo lo posible por regresar la clase de civismo a las currículas educativas, pues afirmó que el generar una pasión por el país, permite a los jóvenes una visión de mejora que les guiará pata aportar cosas positivas para engrandecer a México, lo cual se verá reflejado en diferentes sectores y ámbitos de la vida cotidiana.

“Cuando tú generas un verdadero amor por tu país, trabajas de manera honesta, trabajas de manera decidida y te enfocas en generar un mejor entorno, no sólo para ti sino para los demás, por eso yo soy muy apasionada en todo lo que hago, yo no soy una política, yo soy una ciudadana que está cansada de lo mismo, pero ¿qué puedes hacer? no puedes sentarte a criticar, hay que actuar y por eso estoy aquí, para hacer un cambio y voy a transmitir toda la educación que me dio mi familia me ha dado, sobre todo para que los jóvenes vean que sí se puede” afirmó.

Por último dijo que además de este proyecto, se trabajará para generar estrategias para incorporar a los jóvenes de una manera más eficiente al mercado laboral, pues afirmó que aquellos que están culminando sus estudios, no tienen oportunidades de desarrollo y más aún de generar empresas que a largo plazo puedan ser generadoras tanto de empleos como de desarrollo económico para la región, hecho por el que dijo se trabajará desde la legislatura con gestiones y con lo necesario para lograr el desarrollo.