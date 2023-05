Negocio marchito: auguran mala calidad en las rosas de El Organal

Poca producción de rosas se tiene prevista para el próximo 10 de mayo en la comunidad de El Organal, debido al impacto que se ha presentado en los cultivos de esta flor a causa de los diferentes fenómenos meteorológicos registrados en la comunidad.

Maximino Ordaz Melchor y su familia, por muchos años se ha dedicado a la producción de rosas y este año en específico, comentó que la calidad y el rendimiento de los tallos se ha visto afectado por el aire y las altas temperaturas, pues la mayoría de estas se producen en invernaderos y en los últimos meses, fue cuando comenzaron a presentar las afectaciones.

“Su crecimiento normalmente es de un metro, todo depende de los invernaderos y cultivos, pero alcanzan una buena altura, en esta ocasión no fue así, fue muy poco lo que crecieron, si habrá producción pero, no como en otros años que se tiene en casi todas las hectáreas, de las 100 que se tienen en El Organal, el 50 por ciento se preparó para el 10 de mayo y muchas con estas afectaciones”.

La calidad que este año tendrán las rosas, reiteró que será menor a la de otros años, debido a que los ciclos estacionales están desfasados y por consecuencia han ocasionado estragos en los cultivos, es por ello que consideró que el precio será distinto dependiendo de la calidad de las flores.

“Es un año complicado para nosotros, los aires han estado muy fuertes en la comunidad, entonces al descubrir capas de los invernaderos, la calidad de las rosas se viene para abajo y la producción ya no es igual, no es la misma calidad, no es el mismo rendimiento, descontrola un periodo de corte, si habrá producción pero no todos programaron para el 10 de mayo”.

Poco crecimiento registraron los tallos de rosas. Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río.

Estimó que estos días la venta de los paquetes de rosas tendrán diferentes costos, las de menor crecimiento, en promedio 500 pesos y las de mejor calidad, en unos 800 o mil pesos, ya que serán diferentes los tallos que se corten.

“Se afecta el crecimiento y la formación de botón, se devalúa el precio del producto, para el 10 de mayo, la mayoría trabaja el paquete de rosas y este año habrá precios variables, el más bajo estará en unos 500 pesos y el otro en mil pesos aproximadamente, el 10 de mayo siempre es buena fecha para todos, es una muy buena fecha, si no fuera día festivo las rosas se devaluarán mucho en su precio, pero como es día de festejo, creemos que se venderá conforme a su calidad”.