Negocios restauranteros afectados por inundaciones

El presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia dio a conocer que este sector ha sido uno de los que más ha resentido las lluvias, debido a las inundaciones registradas entre varios negocios, sin tener pérdidas mayores.

Aseguró que los escurrimientos sobre todo, han sido los factores de afectación en los negocios restauranteros, hasta el momento aproximadamente ocho ubicados en diferentes puntos de la localidad, por lo que los propietarios han tenido que realizar un desembolso económico para hacer frente a los gastos causados por ello, inversiones extras que van desde los mil hasta los cinco mil pesos.

“Hemos tenido pequeños altibajos por inundaciones, negocio que se inundaron por las condiciones del agua, afortunadamente no fue como hace varios años que tuvimos daños más significativos, hay muchas fondas sobre todo a las que se les metió el agua, solo pararon, pero no fue de gravedad, no fue tan grave afortunadamente”.

Comentó que los propietarios de este tipo de negocios, conocen de los riesgos que implica contar con un espacio de bebidas y alimentos, situación que permite mejorar sus medidas preventivas, por lo que se espera que no haya más afectaciones, ya que varios establecimientos de este tipo se ubican en sitios de importantes escurrimientos de agua.

Finalmente compartió que el negocio familiar y que administra, fue uno de los afectados, debido al ingreso de agua al lugar, si bien, lograron limpiar y reanudar sus actividades, no descartó que haya más afectaciones debido a la continuidad de lluvias las próximas semanas.