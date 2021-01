Néstor Domínguez descarta paro de brazos caídos

El diputado local, Néstor Gabriel Domínguez Luna, dijo que en caso de ser descartado como candidato, no hará “paro de brazos caídos” como en el pasado han hecho otros aspirantes, pues subrayó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “no es un proyecto de personas”.

“De mi parte, y de las personas que trabajan con nosotros, estaremos trabajando por un proyecto que se llama Morena, un proyecto que queremos que siga avanzando, que no sea un proyecto de seis años, sino que sea un proyecto de largo alcance y estaremos trabajando con quienes queden de candidatos”.

Resaltó que la prioridad, en los próximos comicios, es garantizar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mayoría de Morena en la Cámara de Diputados federal, por lo que será determinante que haya unidad para trabajar en ese sentido.

“Tendremos que estar trabajando en ese sentido y no se vale, lo que hemos visto en campañas anteriores, lo que han hecho compañeros que van a ruedas de prensa a pedir que no se vote por alguien”.

Dijo que desde donde le toque estar, impulsará a este instituto político para que obtenga la mayor cantidad de cargos públicos de elección popular, aunque destacó que también dependerá de una adecuada selección de candidatos.

“Si se hace mal la selección de candidatos, tal vez no se pueda ganar algunos espacios, ya lo vivimos en el 2018, sobre todo los candidatos que venían de otros partidos, no tuvieron los resultados que ellos esperaban, cuando ya eran conocidos, pero tenían muchos negativos, no sólo en el caso de Juan Alvarado, también Lomelí, Eunice y otros que venían del PRI o del PAN y que los integramos a Morena y no tuvieron buenos resultados”.