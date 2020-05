Ni el miedo los detiene en el epicentro de la pandemia

10 Casos nuevos por dia

271 Casos confirmados

24 Defunciones en la entidad

46 Pacientes hospitalizados,

19 Con enfermedad pulmonar grave





Día a día se libra una batalla en los hospitales y no es nada fácil ganarla. Tampoco es sólo contra el Covid-19, sino que se lucha contra la desinformación, el escepticismo, el estigma social respecto a los trabajadores de la salud que incluso genera agresiones y la falta de cuidados de la población en general.

Doctores, enfermeras y demás personal del Hospital General de Querétaro, uno de los pocos en el país habilitados exclusivamente para atender casos de Covid-19, es el escenario donde en todo momento se aprecia el verdadero poderío de la pandemia, a veces con esa referencia funesta que es el número de víctimas mortales que deja cada 24 horas en el estado.

Local Querétaro registra 345 casos de Covid-19

El Hospital General es el epicentro de la crisis por concentrar la atención de la enfermedad, es ahí donde se aprecian el verdadero daño que deja en el organismo esa enfermedad que está en el aire y que paraliza al mundo y es en su intimidad donde Diario de Querétaro logró llegar, en exclusiva, a presenciar el cotidiano acto heroico de un ejército de personal médico.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Gerardo Tavarez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Gerardo Tavarez | Diario de Querétaro Foto: Gerardo Tavarez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Mientras la calma impera en las calles de Querétaro, dentro del Hospital General una jornada de trabajo es algo cuando menos extremo. De no creerse, pero es así: tres capas protectoras de uniforme del personal médico, guantes, gorros, protectores oculares o los llamados “googles”, cubre bocas y una careta hacen difícil todo, hasta cosas tan simples como la comunicación oral, tomar agua o ir al baño.

Diario de Querétaro testifica cómo aun contando con todo el equipo y protocolos de protección y sanitización, el miedo sigue latente. Y no es para menos, si todos saben que a diario ahí se hace un recuento de muertos, cada día más grueso según crece el problema.

Debajo de esas 3 capas de uniforme los temores se multiplican: “¿qué pasará si el número de pacientes sube descontroladamente? ¿Qué si me contagio yo…? Y luego está eso de salir a la calle y que te arriesgues a ser acosado, aislado o agredido por tus vecinos, por tu familia…”. Así son las confesiones del personal médico que no huyó, que todos los días se la juega en su trabajo en el Hospital General de Querétaro.

Local Llaman a mantener medidas sanitarias

3 SEMANAS MÁS

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Hasta este momento la atención en el Hospital General se ha centrado en 46 pacientes, 19 de ellos desafortunadamente han desarrollado una enfermedad pulmonar grave, por lo que se encuentran intubados y bajo vigilancia médica permanente.

“Para nosotros todavía son tres semanas de trabajo duro, tanto dentro de los hospitales para atender a los pacientes, pero también es un momento crítico para la población en general, y el trabajo que les pedimos es quedarse en casa”, manifestó el doctor Hugo Daniel Cerrillo Cruz, director del nosocomio, quién también aseguró que seguir las medidas de contingencia va ayudar a reducir el número de contagios y a salvar vidas.

El médico de urgencias Marco Antonio Hernández reitera que el mensaje sigue siendo quedarse en casa, ya que los pacientes recibidos recientemente son adultos y adultos jóvenes, quienes habían permanecido es sus casas y en estas últimas semanas por algún motivo se han tenido que desplazar.

“Ahora estamos recibiendo población de alto riesgo que no había salido para nada y que desafortunadamente son los mismos familiares los que los están contagiando”, sostuvo.

Local De vuelta a la vida tras padecer Covid-19

La enfermedad es real, muy grave y no hay un tratamiento específico generalizado.

“Quisiéramos decirles que hay un tratamiento para esta enfermedad, (pero) la realidad de las cosas es que es una enfermedad nueva, una enfermedad agresiva y es una enfermedad que puede generar graves estragos en la población”, comentó el director Cerrillo Cruz.

Invitó a la población a generar conciencia para no llegar al extremo y que pase en nuestras casas para solo así darse cuenta de que esto es verdad.

Local Instalan módulos de higiene por contingencia

DESINFORMACION Y AGRESIONES

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Los médicos del Hospital General se dan por aludidos de lo que dicen en redes sociales de que ellos mienten sobre las causas de muerte de los pacientes y piden no crear ideas erróneas en la población. “Nosotros como médicos, como directivos, como personal administrativo que integra el hospital estamos poniendo nuestra vida en riesgo”, comentó el director del Hospital General. Y como ejemplo recordó los casos de contagios del personal médico que incluso han perdido la vida derivado de la pandemia.

Mary Yaneth González, enfermera con 23 años de servicio, menciona que no es fácil lo que están viviendo, que no es fácil llegar todos los días a trabajar con miedo a contagiarse, que no es fácil tener que usar tres o cuatro capas de protección para atender a los pacientes y al mismo tiempo ver por las calles a personas que no les importa. “Hemos tenido pacientes que no han tenido la precaución de protegerse, y ahora están internados, todos los días veo personas sin ningún tipo de protección, porque no les interesa, o no creen, y desafortunadamente hasta que les pasa, o a algún familiar, o algún conocido, es cuando creen”.

“Creo que la población debe poder discernir la información y la fuente de información, pues desafortunadamente se ha aprovechado la pandemia para hacer estas campañas de desinformación que nos afecta mucho”, declara el doctor Cerrilo, que también asegura que esa clase de información afecta en cuanto a la visión que se tiene en la calidad de atención a los pacientes y genera clima de odio y discriminación.

Debido a ello, dice, el personal de salud se ve con miedo a salir a desempeñar cualquiera de sus labores, por lo que pidió respeto a su labor, pero sobre todo que la población tome en serio las medidas de prevención contra el Covid-19.