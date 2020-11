No adelantarán aguinaldo a agremiados de la CTM

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García advirtió de un sobreendeudamiento con el Buen Fin, por ello recomendó a los trabajadores cuidar sus finanzas y evitar un cierre de año critico por dicha situación.

Ante la programación del 9 al 20 de noviembre para llevar a cabo el programa comercial del Buen Fin 2020, el dirigente cetemista aseguró que no se adelantará ningún porcentaje de aguinaldo entre los trabajadores de la localidad, con la finalidad de evitar precisamente el endeudamiento y sobreendeudamiento para muchos de ellos, quienes en lo que va del año han tenido que recurrir a créditos y prestamos para pasar el presente año.

Local Descartan adelanto de aguinaldo

Dijo que el 10 por ciento de los agremiados pertenecientes a este organismo sindical, recurrió a los créditos y préstamos a partir de marzo, por ello el interés de evitar un mayor sobreendeudamiento por inestabilidad y débil economía que se tienen en el país a causa de la pandemia Covid-19.

“A los trabajadores no les adelantarán el aguinaldo, bien vale la pena comentar a los trabajadores que, si no tienen esa necesidad de endeudarse, que mejor no lo hagan y ni se endeuden porque la situación por la pandemia se está poniendo más difícil y mañana lo van a lamentar y no hay modo de recuperarse”.