No cabe política de la venganza y el rencor: Kuri

El gobernador del estado de Querétaro Mauricio Kuri González afirmó que en la entidad no debe caber la política de la venganza ni del rencor, sino por el contrario, velar por los intereses de todos los sectores de la sociedad.

Así lo enfatizó al rendir su tercer informe de actividades en donde mencionó lo anterior con relación a diversas situaciones que se presentaron en los últimos meses, principalmente durante el período electoral.

Hizo énfasis al mencionar que hay personas que mienten y quienes desean que le vaya mal al gobierno, las cuales, dijo, lograron confundir a muchas personas; como ejemplo, expuso el tema de la ley de aguas al reiterar que no hay nada más alejado que privatizar el servicio para los queretanos.

Dentro de su discurso afirmó que en el estado de Querétaro no se ofende a nadie y no se abuchea, al hacer referencia que existen las mismas oportunidades para todos los sectores de la sociedad.

"Aquí en Querétaro no ofendemos no abucheamos, pero también debo decirlo no estamos mancos no nos dejamos" aseveró Mauricio Kuri González.

Al hablar sobre el trabajo que ha llevado a cabo durante estos tres años de gobierno el gobernador remarcó la inversión de 16 mil millones de pesos en obra pública sin un solo peso por parte del Gobierno federal.

Agregó que se invirtieron mil 400 millones de pesos en escuelas que se encontraban deterioradas por su abandono durante la pandemia. Además, mencionó los 9 mil 600 millones de pesos que se han invertido en carreteras.

Mauricio Kuri González abordó el tema sobre las obras en Paseo 5 de Febrero, a lo que se refirió como una obra que a pesar de que iba a colapsar a la población es algo que aseguró que se tenía que hacer.

Con respecto al retraso que han tenido, precisó que esto no es culpa del gobierno más; sin embargo, aceptó que sí es su responsabilidad como gobernador del estado de Querétaro.

El titular del poder Ejecutivo estatal remarcó que la paz es uno de los temas que han prevalecido en la entidad al argumentar que es uno de los lugares en donde han prevalecido.

"Cualquier maldito que se meta con una mujer queretana, se está metiendo con el gobernador", expresó de manera firme al argumentar que en la entidad existe preocupación por una adecuada impartición de justicia.

Agregó que Querétaro es el primer lugar en atracción de inversión extranjera directa en el país, con todo y que representa poco menos del 2 por ciento del territorio nacional.