No cesan reuniones familiares en Casa Blanca

Pese a que se han registrado al menos dos decesos relacionados al Covid-19, y ante la insistencia de las autoridades auxiliares y vecinos, se mantienen en la comunidad de Casa Blanca, las reuniones familiares y la venta en comercios, fuera de los horarios establecidos, denunció el subdelegado, Ruperto Ramírez Cabello.

Aseveró que se ha mantenido un esfuerzo constante por crear conciencia entre las personas, respecto de los riesgos de mantener las reuniones multitudinarias y de adoptar todas las medidas preventivas para evitar contagios, no obstante aseveró que se mantiene la negativa en un importante sector de los habitantes de esta comunidad.

“Desafortunadamente las personas no están apoyando, no están respetando las medidas preventivas y eso siempre causará problemas, cualquiera lo puede ver, ya que hay muchas personas que salen sin su cubreboca, los comercios no cierran a las horas que se acordaron, las fiestas siguen y ahora hasta los salones de fiestas están rentándose para eventos, cosas que no se debieran hacer en estos momentos” señaló.

En ese tenor destacó que de forma reciente se han registrado dos muertes relacionadas con el Covid- 19, aspecto que conmocionó a los habitantes, sin embargo la negativa a atender las recomendaciones para evitar contagios.

“La gente no entiende que no se tienen que hacer reuniones y eventos, es mucha gente la que se junta, eso es lo que tenemos aquí que no nos hace caso la gente y por fin de semana tenemos al menos dos fiestas grandes, eso preocupa por los contagios” destacó.