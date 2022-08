No hay deudas en el PRI municipal: dirigencia

Descartó que se adeuden rentas del lugar que actualmente funciona como las oficinas de este instituto político

Actualmente, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río no cuenta con ningún tipo de deuda. Es cierto que existe poco flujo de dinero dentro del partido, pero se recibió sin ningún adeudo económico, afirmó la presidenta de este instituto político en el municipio, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

En ese sentido, descartó que el Comité Municipal del PRI adeude rentas del lugar que actualmente se está arrendando y que funciona como las oficinas de este instituto político en la demarcación, tal y como se había mencionado en algunos espacios.

Asimismo, aunque no especificó cantidades, afirmó que el Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro es quien se hace responsable del pago de la renta y de algunos servicios del inmueble ubicado en Boulevard Hidalgo #37-1, en el centro de San Juan del Río.

“En el municipal no tenemos deudas. No tenemos mucha fluidez pero deudas no tenemos. El Comité Directivo Estatal se encarga de algunos gastos de aquí del municipio y en el Comité Municipal nos encargamos de otros, o sea nos cooperamos. Pero deudas no tenemos (…). El Comité Estatal se hace cargo del (…) pago de la renta y algunos servicios, es con lo que el Comité estatal nos está apoyando”, comentó.

Indicó que el próximo 9 de septiembre, los dirigentes de los 18 comités municipales recién instalados se reunirán con la presidenta del tricolor en el estado, Abigail Arredondo Ramos, a fin de abordar el apoyo que recibirá el comité de cada demarcación, así como los programas que se estarán trabajando en beneficio del partido.

Ante la falta de oficinas propias del partido en el municipio, indicó que sostendrán mesas de trabajo con la dirigente estatal a fin de evaluar las opciones respecto al predio donado por la Confederación Nacional Campesina. Asimismo, no descartó la posibilidad de buscar otro espacio más económico para que funja como las oficinas del tricolor en San Juan del Río.

“No hay deuda, la paga directamente el Comité Estatal. Esta oficina la pagan ello. Aquí no tenemos ni manejamos el recurso, nada. Entonces directamente de allá (Querétaro), el Comité Estatal paga al dueño de este espacio. Lo que sí se pudiera hacer en algún momento, no lo sé, es que si ese dinero serviría mejor para otras cosas, entonces buscaríamos un espacio más económico (…) si hubiera un cambio sería en ese sentido”, concluyó.