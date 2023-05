No hay para cuando se reanude servicio de agua

A esperar porque no hay para cuándo se reanude el servicio de agua potable para algunas zonas del municipio de San Juan del Río, refirieron las operadoras de la línea telefónica de atención de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) a propósito de la solicitud de información, toda vez que desde hace dos días no hay ni gota.

A través de redes sociales, habitantes principalmente del centro del municipio manifestaron que, fue desde la mañana del martes que vieron restringido el servicio de agua, primero con poca presión y posteriormente se quedaron sin nada, situación que advirtieron los tomó por sorpresa.

Tras percatarse que el servicio no se reanudaba, informaron que tomaron la decisión de llamar a la línea de atención ciudadana 427 129 00 50, con extensión 1, y las operadoras mencionaron que "era por el alto consumo de los usuarios y que lo que quedaba era esperar".

EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO pudo constatar de la mano de un usuario que las operadoras dijeron que “lo más conveniente es tener un sistema de almacenamiento, ya que la falta de agua se va a prolongar debido a que la población requiere de más líquido en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde”.

DESCONTENTO

A propósito del intercambio de palabras con el personal de la JAPAM, los usuarios refieren una falta de comunicación del propio organismo para hablar sobre lo que está pasando con la falta de suministro que se sigue prolongando, y que limita a hacer algunas tareas del hogar.

Esta misma situación la están padeciendo vecinos excéntricas calles como Mariano Jiménez, Pino Suárez Sur, Hidalgo, Guerrero Panamericana (en algunos tramos), Vista Hermosa, Barrio de La Cruz y El Riel, y sobre todo, planteles educativos que no cuenta con la infraestructura de almacenamiento adecuada.

“Yo por ejemplo me traje una botella de agua para lavar mis manos, porque bien seguido se va el agua, los baños no tienen agua, y hace mucho calor, nos dicen las maestras que nos podemos enfermar y desde el martes nada de nada en las llaves”, señaló Erika alumna de una escuela particular de la zona.