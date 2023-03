No hubo funcionarios sancionados por 5M

A casi un año de la trifulca del 5 de marzo de 2022 entre aficionados de Atlas y Gallos Blancos, las investigaciones concluyeron sin dar sanción alguna a funcionarios públicos del estado de Querétaro, precisó el secretario de la contraloría, Óscar García González.

Comentó que derivado de estas investigaciones, se pudo determinar que la empresa de seguridad privada de aquella tarde fue la responsable de que no hubiera un control de la seguridad, lo que provocó que hubiera grescas de violencia en diferentes partes del estadio.

Futbol

Aunque el contralor del estado, admitió que si bien la respuesta de las autoridades fue inmediata, no fue suficiente, puesto que en el tiempo de intervención, la seguridad privada no pudo contener los brotes de violencia que desataría la gresca en el estadio Corregidora.

“Se constató que fue una falla de la empresa que tenía contratado el servicio de seguridad privada, no tuvieron un control en la vigilancia, los canales de comunicación que tenía fueron insuficientes, cuando las autoridades de gobierno inician su gestión para reportar lo sucedido, realmente lo que pasó allá adentro fue que la gente se encendió, si bien la respuesta fue inmediata también fue insuficiente”, comentó.

Señaló que en principio, fueron investigados cuatro funcionarios públicos que se encontraban en el inmueble, sin embargo, se pudo constatar a través de la bitácora de radio operador que dieron aviso inmediato a las autoridades para que iniciaran una intervención, por lo que estas cuatro personas fueron absueltas.

Local

“Eran cuatro funcionarios los que se investigaron y que estuvieron presentes en el operativo, ya acabamos la investigación y quedaron absueltos, nosotros advertimos que efectivamente dieron pronto aviso de la instancias correspondientes, se corroboró con las bitácoras de audio y escritas, constatamos que informaron de forma puntual y que habían hecho lo correcto”, indicó García González.

Respecto a los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Miguel Ángel Álvarez Contreras y de la Coordinación de Protección Civil del estado de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Bella, el contralor explicó que no hubo sanciones en contra de ellos ya que no estuvieron involucrados en los hechos, por lo que no tuvieron responsabilidad alguna, además de que se pudo constatar por medio de las bitácoras de radio que informaron de manera inmediata cuando iniciaron los hechos de violencia en el estadio.

“No tuvieron responsabilidad alguna, porque verificamos las bitácoras de radio y todo eso queda grabado, no había forma de que nos pudieran mentir”, señaló.

A pesar de esto, en marzo de 2022 el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González tomó la decisión de despedirlos de sus cargos, para que así, fueran relevados por Iován Pérez Hernández y Javier Amaya Torres.