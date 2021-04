No me preocupan las encuestas: Gustavo Nieto

El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Nieto Chávez, aseguró que no le preocupan las encuestas que actualmente se difunden y que lo posicionan en la tercera posición de preferencia electoral, pues aseveró que ya ha vivido escenarios similares y aún con ello, ha logrado el triunfo.

Destacó que, para él, la verdadera encuesta es el día de la elección, señaló que de forma reciente sí ha visto en diversos medios de comunicación, que publican encuestas, sin embargo, afirmó que se desconoce la manera en las que se han hecho y aseveró que estas se pueden mandar a hacer a medida.

“La última vez que contendí, me decían un día antes de la elección que estaban dos a uno y aún así ganamos, no es algo que me quite el sueño, nosotros estaremos para delante sin perder la guía”, aseveró.

Por otro lado, pidió enfocarse en temas relevantes y de verdadero impacto para la comunidad, como lo es el cuidado del agua, del cual, dijo, es un vital recurso que hoy está en riesgo debido a la sequía que durante tres años se ha presentado en la región.

Detalló que dentro de su proyecto existen dos vertientes para lograr el cuidado del agua, donde el primero de ellos es acabar con los cambios de uso de suelo en tierras de uso agrícola, ya que esto afecta la recarga del subsuelo y la segunda sería un acompañamiento real de la JAPAM a los pozos controlados por las comunidades sanjuanenses, para evitar el desgaste de los mismos y que al final del día terminen afectando a la población.

“Nunca he compartido la idea de municipalizar los pozos de agua que están en manos de las propias comunidades, pero si se deberá de trabajar en conjunto, ya que JAPAM deberá brindar un acompañamiento a estos pozos para evitar afectaciones al suministro”, refirió.

Y es que informó que anualmente se tiene una disminución de dos a tres metros en los mantos freáticos, por lo que se debe de hacer una revisión exhaustiva del tema, lo cual que implica la revisión de los cambios de uso de suelo, así como respetar los cauces de agua, para no afectar la manera en la que se recargan los veneros, por ello se dijo firme en la intención de no exceder la mancha urbana.