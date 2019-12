Normalizan suministro de agua en Loma Alta

Vecinos de la colonia Loma Alta informaron que desde el pasado 24 de diciembre el agua potable salió turbia, situación que reportaron a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la cual comunicó que realiza trabajos para normalizar la situación que fue consecuencia de “la variación del nivel dinámico del agua en el pozo, lo que ha generado turbulencia y arrastre de arena”.

Ante la serie de reportes hechos por los habitantes de dicha colonia, la JAPAM llevó a cabo algunas medidas, dijo el director, Carlos Camacho Durán, la primera fue desfogar el pozo para tratar de eliminar la arena, reconoció que no fue posible, motivo por el que ayer se optó por hacer una maniobra para modificar el nivel de la bomba del pozo.

“Vamos a bajar más la bomba del pozo, unos 18 a 20 metros, para evitar esa turbulencia que se genera y que nos acarrea la arena. La turbulencia que vemos en el agua no genera ningún problema en la salud de las personas, desde luego no se puede consumir, pero el contacto con la misma no pasa nada, es arena que tenemos al interior de los pozos, pero que ahorita se está moviendo, porque creemos que el nivel se está modificando”.

Detalló que la maniobra, en el pozo 47 ubicado en Loma Alta, inició ayer a las 10 y media de la mañana y duró aproximadamente tres horas, con tardanza promedio de dos horas para recuperar el sistema, luego de lo cual hubo monitoreo del agua para confirmar la eliminación de arena.

Durante la maniobra hubo suspensión del servicio, que es posible no haya sido resentido por los pobladores del fraccionamiento debido a que existe un tanque de almacenamiento con capacidad de dos mil metros cúbicos.