Notables afectaciones en el campo

Las afectaciones en cultivos de maíz derivado de los diferentes fenómenos meteorológicos empiezan a registrarse en el municipio, tras las primeras 25 hectáreas de este grano de temporal afectadas por la falta de lluvias, dio a conocer el presidente de los Maiceros de San Juan del Río A.C., Felipe Ruiz González.

Refirió que se tienen identificados ocho ejidos con daños en sus cultivos de temporal por la falta de lluvias así como almacenamiento de agua en 17 bordos de abrevadero ubicados en distintas zonas, por lo que no descartó mayores afectaciones entre los cultivos temporaleros.

Local Sequía extrema en el campo sanjuanense

Precisó que la identificación de estas afectaciones hasta el momento se encuentran en: Potrerillos, Perales, Barranca de Cocheros, Cuadrilla de En Medio, Estancia de Santa Lucia, La Laborcilla, Tunamanza y Santa Rita, por ello pidió el apoyo del diputado local, José González Ruiz integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, con el fin de que acuda a la zona de desastre agrícola y conozca de dicha situación.

“Ahora no hubo riego de nada porque los bordos están secos, no habido nada de lluvias y el maíz ya se afectó, ahora que hubo una lluvia sembramos poquito y ahora pues ya estamos arrancando el maíz porque pues ya no, yo creo que más o menos hay unas mil hectáreas afectadas, unas se sembraron cuando cayeron lluvias pero ya se secó, ya aunque lluvia día y noche el maíz ya está perdido”.

El dirigente aseguró que conforme pasan las semanas el reporte de mayor número de hectáreas de maíz afectadas es mayor derivado de la falta de lluvias y agua captada en vasos hídricos, por tal motivo aseguró que este año nuevamente los productores agropecuarios tendrán que enfrentarse a una grave crisis de producción.