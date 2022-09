Obligación fortalecer al PRI: Arredondo

Debido a la época compleja que atraviesan los tiempos políticos en México, es una obligación que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se fortalezca al interior independientemente si en el futuro existen o no alianzas con otros institutos políticos, afirmó la presidenta del partido tricolor en el estado de Querétaro, Abigail Arredondo Ramos.

Señaló que hace un par de semanas sostuvo una reunión con los dirigentes de los Comités Municipales del PRI, donde se les hizo un llamado para cerrar filas en torno a este instituto político a fin de generar una unidad en beneficio del partido político. Indicó que en esta reunión se definieron los trabajos para seguir los mismos proyectos y alcanzar la misma meta.

“Fue una muy buena reunión, vamos a estarnos reuniendo yo creo que cada mes para ir viendo los avances y ya se les van a ir poniendo metas en todos los sentidos (…). Hubo apoyo y respaldo por parte de todos los dirigentes que van llegando (…). Independientemente de estar esperando a si hay o no hay (alianza), para nosotros, nuestra obligación es estarnos fortaleciendo como partido en una época compleja, hay que ser realista, pero en donde no hay nada escrito y no hay imposibles”, comentó.

Asimismo, refirió que es aceptable que dentro de un mismo partido político pueda a ver comentarios diversos. No obstante, dijo, cuando existen este tipo de situaciones es necesario que haya la prudencia de que los temas se puedan discutir al interior del partido, a fin de buscar la solución a las diferencias y perseguir el interés común que persigue el instituto político.

“Se vale que no todo sea coincidencia, que algo no te parezca pero yo creo que todo está en la prudencia de poderlo platicar y discutir en el seno del partido, al interior y dejar a un lado como estos temas personales y decir ‘a ver qué hay superior’ y ahí es donde todos debemos de decir ‘el interés superior es este’, entonces no nos perdamos, dejemos eso a un lado y construyamos”, mencionó.

Finalmente, indicó que para octubre que prevé que haya una renovación en los comités seccionales de cada municipio, con el propósito de seguir fortaleciendo la estructura política del partido en todo el estado.