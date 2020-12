Obra para un nuevo panteón hasta enero

Víctor Marín Hidalgo, secretario de Obras Públicas Municipales, estimó que a finales de enero podrían iniciar los trabajos para la construcción del nuevo panteón municipal, el cual se asentará en un predio situado en las inmediaciones de la Acuática Gómez Morín.

Comunicó que aún están en el proceso de afinar detalles del proyecto ejecutivo, por lo que es una obra que se prevé comience durante el siguiente año y recordó que estará cerca de la Acuática y el Parque Ecológico, el cual está en proceso de edificación.

“Estamos trabajando en los puntos finos del proyecto ejecutivo para poder empezar, creo que iniciado el año. Los tenemos ubicado cerca del parque que estamos construyendo también, a un lado de la Acuática Gómez Morín”.

El funcionario municipal recordó que el nuevo panteón contará con fosas, gavetas y nichos para urnas de cenizas, así como con todos los servicios que debe tener un sitio como éste.

“Tendrá todos los servicios que debe llevar, como el crematorio, la capilla, los accesos. Vamos a iniciar los trabajos el próximo año, creo que a finales de enero podemos empezar”.

Dijo que será una obra que no implicará demasiado tiempo en ejecutarse, estimó que máximo podrían ser tres meses, ya que prácticamente consiste en “La delimitación del terreno y son construcciones, no de todas las fosas, no de todas las gavetas, pero sí de la mayoría para que puedan brindar el servicio”.