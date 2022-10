Obras dejaron en mal estado calle principal de Rancho Banthí

La ampliación del drenaje pluvial que se realiza en la calle Guadalupe Victoria de la comunidad de Rancho Banthí ha generado problemas de movilidad en la zona, toda vez que no hay anuncios previos a los trabajos y los tramos donde se han concluido han quedado en malas condiciones, denunciaron vecinos de dicha localidad, los cuales solicitaron el anonimato por temor a represalias.

Explicaron que a mediados de julio comenzaron los trabajos para ampliar la red de drenaje pluvial que deviene del Fraccionamiento La Joya, para lo cual se intervino la calle Guadalupe Victoria, vialidad principal de la comunidad. Indicaron que derivado de estas labores, algunos puntos de la calle han quedado en mal estado, pues solo se ha rellenado con una pequeña capa de asfalto provocando algunos baches.

“La inconformidad que nosotros tenemos es porque entran sin pedir permiso, no avisan y a parte no hacen el trabajo como debe de ser. O sea, si yo entro a trabajar y termino el trabajo bien, hago las cosas como se deben de hacer, pero aquí no es así. Nosotros pedimos un reencarpetamiento completo en la calle porque lo único que han hecho ahorita es poner parches. Parcharla solo nos generaría más conflicto”, mencionó un vecino de la zona.

Indicaron que son alrededor de 4 kilómetros los afectados, situación que complica la movilidad de los vecinos de la zona pues se trata de la arteria principal que se utilizara para dirigirse a trabajos, escuelas, centros de salud, entre otros lugares. Expresaron que existe una calle alterna de nombre Durango, pero se encuentra en malas condiciones aunado al tráfico que se genera.

“Nuestra inconformidad es por esto que está pasando, es fastidioso que dejen las cosas a medias y en la que es nuestra calle principal. Nosotros como vialidad solo tenemos la calle alterna que es la Durango, pero esta calle está en mal estado, como todas las calles de nuestra comunidad. Entonces, utilizamos esta calle para movernos pero se hace un caos porque toda la gente de aquí está pasando en estos momentos”, mencionó una madre de familia.

Respecto a ello, argumentaron que la solicitud al Gobierno Municipal es que se haga un reencarpetamiento en los 4 kilómetros afectados, para así mejorar las condiciones de esta vialidad y que ya no haya afectaciones a quienes transitan por la zona.

Por su parte, la subdelegada municipal, Josefina Trejo Callejas, refirió que para dar atención al tema hasta el momento se han ingresado dos oficios, uno dirigido al presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, y dos más al titular de la Sedesoq, Agustín Dorantes Lámbarri. Sin embargo, aseguró, no ha habido respuesta favorable de ninguna de las partes.