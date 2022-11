Obras en la 57 no son adecuadas: ingenieros

El sistema de construcción que actualmente se emplea en las obras de la Carretera Federal México-Querétaro (conocida también como autopista 57) no es el adecuado, pues se trata de una solución provisional que no resuelve el problema de fondo referente a las malas condiciones de esta vialidad, afirmó la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) de San Juan del Río, María Guadalupe Camacho Hernández.

Señaló que las afectaciones que sufre la autopista 57 derivan del transporte pesado que transita por esta carretera a diario, esto debido a que en sus inicios la vialidad fue diseñada y construida para el tránsito de vehículos pequeños. Ante ello, detalló que al paso de los años el concretó de esta vialidad no soportó la cantidad de tráfico pesado que por ella circula de manera diaria.

En ese sentido, puntualizó que son necesarios los trabajos de rehabilitación. No obstante, aseguró, las labores que se ejecutan actualmente no resuelven el problema de fondo pues solo son soluciones temporales, donde al pasar el tiempo volverán a presentarse afectaciones en la vialidad. Además, añadió que por el tiempo que han durado se visualiza que no existe un proyecto sustentado y organizado.

“Creemos que el sistema que se está utilizando no es el adecuado, el hecho de colocar asfalto sobre el concreto tampoco es una solución, creemos que son remedios provisionales que se van haciendo como parches, pero no se ve en sí un programa, un proyecto sustentado, organizado y consideramos que eso es lo que ha hecho que estas obras lleven tantos años”, subrayó.

Respecto al tránsito de transporte pesado por la autopista 57, aseveró que en México existen medidas y normas permisivas que dan la oportunidad de que vehículos con exceso de carga circulen por carreteras que no están diseñadas para ello. Sobre esto, aseguró que es necesario iniciar con un proceso de regulación donde se prevea la reducción de la circulación de este tipo de unidades motoras.

“Desafortunadamente en México tenemos normas muy permisivas con el tipo de tráfico pesado que circula (…), tenemos pesos demasiado excesivos y el diseño de la carretera pues no puede soportar ni la cantidad de tráfico, ni la cantidad de peso que circula por ella todos los días. Entonces, cualquier diseño que se haga a lo largo de un año o menos vemos que ya está dañado (…). Creemos que debería de empezarse por hacer una regulación (…) para revisar si se reduce este tipo de tráfico o si se envía por otras zonas”, manifestó.

Finalmente, refirió que es necesario realizar un análisis del tráfico y del tipo de transporte que circula a diario por la Carretera Federal México-Querétaro, a fin de establecer una solución definitiva y duradera que dé fin a las molestias y accidentes que provocan las obras que actualmente se ejecutan.