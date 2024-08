Obreros se endeudan por gastos escolares

El 20 por ciento de los trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en San Juan del Río, se endeudarán para cubrir gastos escolares para el próximo regreso a clases, dado que su sueldo es insuficiente.

Así lo externó el secretario general de la organización sindical, J. Santos Nemesio Alonso García, quien precisó que este porcentaje corresponde a unos mil 800 trabajadores, pues actualmente se tienen en las filas cetemistas, nueve mil afiliados.

Dijo que esta época es complicada para la economía de los trabajadores, ya que no todos cuentan con la solvencia económica para afrontar los gastos escolares, sobre todo por la compra de uniformes del diario y deportivos, así como calzado, sin contar otros artículos como mochila y de uso personal.

“Muchos previenen esta época y van ahorrando, pero como está la economía no se puede avanzar mucho porque todo está subiendo constantemente, por ejemplo, para los gastos escolares, lo que hacen es adquirir los artículos escolares en tiendas que dan crédito y que si un pantalón, o playera escolar cuesta 100 pesos, terminan pagando lo doble, pero a seis meses o más, porque no hay de otra y los salarios a veces no son suficientes para cubrir estas necesidades”.

El regreso a clases genera en algunos hogares endeudamiento.

Mencionó que en algunas empresas se les brinda apoyo a los agremiados mediante bonos que pueden cambiar por artículos escolares precisamente a manera de apoyar a los trabajadores, sin embargo, son pocas las industrias las que lo hacen, por lo que para muchos trabajadores la mejor opción es endeudarse con las tiendas departamentales.

“Hay útiles escolares que les dan, pero hay escuela en donde se pide algo más y con cierto tipo de uniforme, entonces pues cubrir gastos de la canasta básica y lo que se viene cada época como esta, no es fácil para los trabajadores, por eso muchos si nos han compartido que van a las tiendas, una, a solicitar un préstamo de unos cinco mil pesos o la otra, a comprar todo lo relacionado con el regreso a clases”.

Por lo anterior, dijo que se espera que los gastos escolares no afecten tanto la economía familiar, ya que es una época en la cual, los salarios se concentran en estos mismos, pues, aunque las familias se conformen con un hijo, consideró que no dejan de ser gastos para el regreso a clases.