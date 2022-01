Ocupación de 25% por Covid-19 en hospitales queretanos

Ante el incremento de la ocupación hospitalaria, el gobernador Mauricio Kuri González indicó que la mayoría de las personas hospitalizadas no están vacunadas o tienen alguna comorbilidad.

De acuerdo con datos de la secretaría de Salud del estado hasta este miércoles había una ocupación promedio del 25%, esto representa un incremento del 18% en los últimos 20 días.

En tanto, el gobernador afirmó que pese a que la mayoría de hospitalizados no esta vacunado contra Covid-19, la entidad ha destacado por tener uno de los porcentajes más elevados de vacunación.

"La gran mayoría son los que no están vacunados, o que tienen una enfermedad previa, diabetes, obesidad, pero la mayoría son de los que no se han vacunados", indicó.

Precisó que este jueves sesionaría el Comité Técnico de Salud del estado para determinar el análisis de la situación en el estado, y las medidas sanitarias ha aplicar.

“Yo siempre pugnaré para que no se cierren los negocios, que no se cierre la actividad pública, las escuelas; pero eso yo me someteré siempre a lo que diga la junta técnica”, recalcó.

Además, aseveró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha ampliado su capacidad de camas para pacientes con Covid-19, y la secretaría de Salud del estado la aplicación de pruebas de detección.

Igualmente, refirió que esperan que para la segunda quincena de febrero comience el descenso de los casos de Covid-19 en el estado.