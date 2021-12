Opacidad en gobierno advierten regidores

Durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este jueves en San Juan del Río, en donde el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia hizo la presentación del Presupuesto de Egresos 2022, los regidores de las fracciones de oposición manifestaron falta de claridad en los rubros a donde se van a estar direccionando los recursos, y por lo tanto se pronunciaron en contra.

Tal fue el caso de los emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como Rosa María Ríos García, quién se mostró desconcertada al no tomarse en cuenta un incremento para seguridad, y que en cambio se estén priorizando otras áreas como arrendamientos y para la Secretaría de Administración.

“Voy a votar en contra porque no tengo las herramientas para justificar y explicar, los programas e indicadores estratégicos de los programas (sociales). No dudo que se quieran hacer bien las cosas y con el mejor espíritu social, lo único que quiera es aprobar las cosas con conocimiento de los rubros no tenemos especificado nada”.

Refirió que si bien un día antes de la sesión tuvieron una mesa de trabajo con el secretario de Finanzas, sin embargo, subrayó que no pudo resolver a todas sus dudas sobre la forma de ejercer los recursos, acto seguido el regidor Vicente Zamora Rivera, apoyó este comentario y precisó que era muy poco dinero que se iría al campo (28 mdp).

La regidora Crispina Osornio Valencia, dijo que su inconformidad en el caso del manteniendo de las unidades vehiculares se direcciona a que se tengan que arrendar maquinaria y consideró que lo mejor sería que se tuviera a personal del gobierno para reparar lo que se tenga en mal estado.

De parte de la regidora Fabiola Pérez Valenzuela, en primer lugar, dijo que el presupuesto tenía “errores de dedo”, y que era necesario hacer más mesas de trabajo para exponer las dudas en estas tomas de decisiones, al apuntar que faltaban claridad en la determinación del dinero.

RESPONDIÓ EDIL

Ante estos pronunciamientos, Cabrera Valencia detalló que las cosas se quieren hacer bien, y que sobre la marcha se irán haciendo ajustes, además se comprometió a generar más mesas de trabajo para resolver a cuestionamientos de los regidores, también mencionó que para este ejercicio se tuvo poco tiempo, pero que es una condición a mejorar.