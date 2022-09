Optan por las llantas chinas ante escasez

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, dio a conocer que los integrantes de este sector han recurrido a la compra de llantas chinas, debido a la elevada inflación, desabasto de neumáticos de marcas mundialmente conocidas en las concesionarias, debido a la falta de materias primas para su fabricación.

Explicó que aunado a ello, los largos periodos de espera para el pago de fletes, así como envíos, ha generado una importante demanda de llantas chinas para unidades del transporte de carga pesada, a fin de continuar con la actividad y no esperar a la reposición de neumáticos de marcas conocidas.

Indicó que aunque existe una inclinación a la compra de marcas reconocidas, los transportistas han buscado economizar en sus insumos, pues este año se ha tenido un notable incremento en el precio, pues dijo que en el caso de los neumáticos famosos, cuestan entre 12 y 14 mil pesos cada pieza.

Comentó que la compra de este tipo de llantas, se ha dado porque además la buena calidad que tienen, ha permitido conducir en carreteras de forma segura y por tiempos prolongados, por ello, es que los neumáticos chinos, consideró, han logrado penetrar el mercado comercial mexicano, siendo una opción para los empresarios del transporte de carga pesada.

“No está muy surtido de llantas, por ejemplo pedí unas desde hace un mes y es hora que todavía no me llegan, entonces tienes que comprar otras, tienes que buscarle, pedir otras o comprar otras, marcas mundialmente conocidas no las tienen actualmente, una llanta china cuesta la mitad de las marcas reconocidas, las llantas chinas están en cinco, seis o siete mil pesos y salen bien”.

Agregó que normalmente cuando se habla de productos chinos, se puede pensar en que su calidad es menor a aquellos provenientes de otros países como Alemania, Estados Unidos o Canadá, en el caso de las llantas, sin embargo, los neumáticos asiáticos han logrado ofrecer una buena calidad para los compradores.