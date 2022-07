Otomíes requieren servicios de salud 

Una de las principales peticiones que prevalecen entre la población de la comunidad de Santiago Mexquititlán es que se puedan ampliar los servicios en las casas de salud que se ubican en los diferentes barrios, así como que haya medicamento necesario para los pacientes, señaló Joaquín Santillán Salazar, delegado de la comunidad.

Mencionó que esta zona que se ubica a aproximadamente media hora de la cabecera municipal de Amealco de Bonfil, debe trasladarse hasta este punto para recibir atención básica, y que, en ocasiones, deben ir a San Juan del Río, si es que lo que tienen es para alguna especialidad.

“Cada barrio tiene su casa de salud, excepto Barrio IV que no tiene. En la zona centro hay un doctor que viene, pero solo dos veces por semana como consultas, pero como tal medicamento no hay. En ocasiones vienen y dan la atención, pero no hay remedio para los pacientes”.

Dijo que a pesar de que cuando llegan a dar consultas en estos espacios, de nada sirve porque o hay medicinas para el tratamiento de los enfermos, y las personas deben trasladarse a otros lugares para surtir las recetas médicas, por lo que luego optan por ir a Temascalcingo, municipio del Estado de México.

La autoridad auxiliar espera que a través de las peticiones puedan obtener optimización del servicio, al agregar que requieren también del préstamo de una ambulancia que esté al servicio de la delegación para el traslado óptimo de los pacientes hacia nosocomios cercanos ante emergencias.