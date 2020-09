Otro caso de acoso en Pedro Escobedo

Se presentó un segundo caso de acoso sexual en el municipio de Pedro Escobedo, esta vez presumiblemente cometido por Carlos “N”, extitular de Desarrollo Económico, quien ahora ostenta el cargo de Secretario de Gobierno, tras la baja de Omar “N”, anterior secretario, quien enfrenta un caso similar. La segunda víctima es una servidora pública, quien el pasado viernes denunció formalmente el hecho.

Por evidentes motivos, la víctima pidió omitir su nombre, pero informó a El Sol de San Juan que desde el inicio de la administración municipal debió soportar comentarios e insinuaciones de tipo sexual del director de Desarrollo Económico, además se tomaba atribuciones que no le correspondían, cuando sintió que las cosas empezaron a salir de control acudió a Oficialía Mayor para quejarse, pero el titular se limitó a decirle que enfrentara al funcionario.

A partir de esta primera queja las cosas se agravaron y la convivencia laboral fue más complicada, hubo un momento en que el funcionario compartió comentarios negativos a un ciudadano sobre la víctima, dicho ciudadano se lo comunicó a ella y le advirtió que tuviera cuidado. Por esta situación, la servidora pública volvió a quejarse en el área de Recursos Humanos, donde pidió un cambio de oficina, pero hubo caso omiso, por lo que recurrió al presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, a quien envió un mensaje relatando los incidentes y le solicitó el cambio de oficina, también la ignoró.

“Le mandé un mensaje al Presidente Municipal para comentarle el mismo suceso y no me contestó, no me dio respuesta, no me cambió de oficina y ya era la segunda vez que pedía mi cambio, porque no quería estar cerca de una persona que me agredía, que me maltrataba y que era fea conmigo y no quería tener esto que hoy estoy teniendo, un problema como el que hoy sucede, porque no soy de problemas”.

Detalló que después de esto, hubo un incidente donde ella cometió una falta administrativa, de la que asume la total responsabilidad, la cual fue reportada por Carlos “N” y por la que le llamaron la atención en Recursos Humanos, situación que le pareció injusta, debido a que la falta que el funcionario cometió fue más grave y nunca recibió una llamada de atención.

“Molesta le dije a Salvador (titular de Recursos Humanos), que no era posible que hubiera tanta doble moral (…) y le volví a pedir, por tercera vez, que me cambie de oficina y que el señor Carlos no se vuelva a meter con mi persona”.

También recurrió a la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, tampoco hubo respuesta, expuso la situación con la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento y con el Instituto Municipal de la Mujer, le dieron apoyo en caso que decidiera denunciar, cosa que hizo después de entender que no tendría el apoyo del Alcalde, quien le envió una advertencia pública respecto a su falta administrativa, esto después de una capacitación realizada el pasado lunes sobre acoso y hostigamiento contra la mujer.

Indicó que la denuncia quedó asentada con el registro CIQRO25963-2020 en la Unidad Especializada en Investigar Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Lamentó que la hubieran ignorado al igual que a la anterior víctima, así como en el caso de una presunta violación cometida por un colaborador cercano del Alcalde, Alexis “N”, quien abusó sexualmente de una empleada del DIF, por lo que son tres presuntos hechos en contra de mujeres de la administración pública de Pedro Escobedo.