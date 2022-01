Pacientes Covid en busca de médicos

Ciudadanos de San Juan del Río diagnosticados con Covid-19, enfrentan una doble preocupación al no encontrar rápidamente servicios médicos privados que los puedan atender, y orientar sobre los cuidados para esta enfermedad, al referir que cuando buscan una consulta los médicos refieren que están saturados de trabajo.

Y es que la cuarta ola por contagio de SARS- CoV-2 se ha disparado en el municipio, María Córdoba Valencia de la comunidad de El Rodeo, dijo que apenas este domingo salió positiva al virus, y aunque presenta cuadro leve, tuvo complicaciones para respirar y de inmediato trato de atenderse de manera privada, sin embargo, al contactar a por lo menos cuatro médicos le refirieron que estaban haciendo las consultas a domicilio ante la gran demanda que presentan.

"Nosotros nos comunicamos con tres doctores, desde que me dijeron que era positiva, me habían dado cita para el martes, me comencé a sentir mal en la noche del domingo y no había nadie para atenderme me decían que están saturados de trabajo porque hay muchos casos en San Juan, mejor le hablamos a uno de Querétaro y me fui”.

Esperanza Jiménez Hernández, de la colonia Indeco, es una paciente diagnosticada con el virus desde el viernes pasado, y mencionó que si bien primero llamó a la línea Covid 442 101 52 05, le sugirieron recibir atención médica, y a buscar a médicos del municipio, la mayoría le daba cita para esta semana por la demanda que tienen.

“Uno no mide las consecuencias del virus hasta que nos enfrentamos a él, ahorita también nuestros médicos están o enfermos de contagios o tienen muchos pacientes, me quedó esperar para que me orienten sobre mi enfermedad”, sostuvo