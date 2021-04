Pacientes Covid serán llevados  a El Marqués

Derivado de la reanudación de servicios médicos integrales en el Hospital General de Zona No. 3 (HGZ No. 3) de San Juan del Río, usuarios sospechosos y confirmados de Covid-19, dejarán de ser atendidos en este lugar y serán canalizados al Hospital General Regional No. 2, ubicado en el municipio de El Marqués.

A través de un comunicado, el IMSS en Querétaro dio a conocer que los pacientes Covid, seguirán siendo atendidos pero de manera exclusiva en dicho municipio, con el fin de que los demás servicios puedan restablecerse, y con ello la ciudadanía pueda verse beneficiada mediante prestación de manera integral, mismas que fueron diferidas ante la emergencia sanitaria.

“El Hospital de San Juan del Río dejará de ser hospital híbrido y sólo atenderán a pacientes sin síntomas respiratorios, sin embargo, el instituto en el estado da a conocer que se mantendrá un área para la recepción de derechohabientes con sospecha o confirmación de Covid-19 y, en caso de requerir hospitalización serán derivados al Hospital General Regional No. 2 El Marqués, el cual será el concentrador”.

Lo mismo sucederá con las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con módulos respiratorios, por ello se informó que los pacientes sospechosos o confirmado y que sus síntomas sean graves, serán enviados a El Marqués.

Por lo anterior, se pidió a la población en general comprensión al respecto a fin de restablecer todos los servicios de salud que en este lugar se otorgan en beneficio de la población, ya que desde el año pasado el hospital del IMSS en San Juan del Río fue reconvertido a Covid-19, a fin de dar prioridad a los pacientes contagiados.