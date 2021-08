Padres de familia denuncian condicionamiento de inscripción a secundaria

Padres de familia de la escuela secundaria técnica número 23 “Manuel J. Campos L.”, ubicada en la comunidad de La Estancia, denunciaron el condicionamiento de la impartición de la educación en esta institución a cambio del pago de la cuota escolar de 400 pesos antes del 30 de agosto, por lo que solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).

Por temor a represalias para su hijo, una madre de familia de la institución solicitó el anonimato para denunciar que los integrantes del comité de padres de familia, se encargaron de difundir el cobro de la cuota escolar para el ciclo escolar 2021-2022, costo que tiene que ser entregado antes del 30 de agosto de lo contrario los estudiantes que no cubran el costo de la cuota, no serán inscritos a la matrícula de alumnos para acceder a la educación.

Dijo que existe gran inconformidad entre varios padres de familia debido a la situación que actualmente se vive por la pandemia por Covid-19, adicional a que del dinero que se logró recaudar el ciclo pasado, se desconoce su fin, sin embargo, no existe flexibilidad por parte de los integrantes del comité de padres de familia, toda vez que han solicitado que el pago se realice en varias exhibiciones hasta su cubrir la totalidad.

“Muchos papás no nos negamos a pagar, pagamos cuando regresen los niños a la escuela y nos dijeron que no pueden inscribir a los niños y que sacarán a los niños si no pagamos en abonos de 100 en 100 pesos, muchos papás además no tienen dinero, hubo quienes fueron despedidos de sus empleos, otros que han perdido familiares y además ni cuentan han dado de lo que se recaudó antes de la pandemia, porque la del comité ahora dice que hasta le debemos dinero del ciclo pasado y no se le ha pagado”.

Aseguró que la infraestructura de la institución actualmente es deplorable, el recurso recaudado el ciclo escolar pasado no se vio reflejado en ningún tipo de obras o acciones en las instalaciones, por tal motivo, afirmó que se genera la inconformidad entre los padres de familia, toda vez que las clases escolares serán a distancia, por lo que consideró inaceptable la medida establecida por parte de los integrantes del comité de padres de familia.