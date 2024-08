Padres de familia inconformes por altas cuotas en San Ildefonso

Durante los primeros minutos de este miércoles, padres de familia de la escuela primaria "Escuadrón 201" que se ubica en la comunidad de San Ildefonso Tultepec en Amealco de Bonfil, se dieron cita para manifestar su inconformidad por la cuota que se estableció para el regreso a clases la cual fue estipulada de 600 pesos.

Y es que mencionaron que esta tarifa es muy alta, y que de por sí su economía se ha visto afectada por la compra de materiales y uniformes, y que por lo tanto no pueden costear esta tarifa, razón por la cual pide la intervención de las autoridades educativas.

En esta concentración el interior del plantel, refirieron que, la totalidad de este monto será mucho, y que no tienen la seguridad de que se van a llevar a cabo acciones de infraestructura para mejorar las condiciones del plantel con este recurso.

"Es mucho dinero, el comité de padres de familia está cobrando una cuota muy alta de $600 por padre y están condicionando que si no se da la aportación o no se van a inscribir a nuestros hijos. Y nosotros sabemos que USEBEQ no permite esto por eso esperamos que nos ayuden y que vengan a arreglar este asunto".

También señalaron que no es posible que apenas el año pasado, pagaron 175 pesos para la inscripción y que ahora se rebasó por mucho lo que piden para que los alumnos puedan retornar y volver a las aulas el próximo lunes .

" El año pasado solo pagamos 175 pesos y en el 2022 $200 porque veníamos de la pandemia y se necesitaba material.$600 es muchísimo y más para quienes tenemos más de dos niños. Si nos van a condicionar vamos a manifestarnos el mismo día que ingresen a la escuela los niños".

📢⚠️ Padres y madres de familia de la escuela "Escuadrón 201", en el municipio de Amealco, se manifestaron esta mañana en contra de la cuota para el regreso a clases, la cual es de 600 pesos; señalan que es una tarifa muy alta.



🎥 Cortesía padres de familia "Escuadrón 201". pic.twitter.com/303UTrjcxt — El Sol de San Juan (@ElSoldeSnJuan) August 21, 2024

Añadieron que, esta escuela será beneficiada con alrededor de 500 mil pesos por parte del programa Federal La Escuela es Nuestra, y que por esta razón creen que es muy elevada la cuota, sobre todo porque se va a obtener un recurso con el cual se van a hacer acciones específicas por el crecimiento de este plantel.