Padres de familia piden cambio de directora de la primaria “Niño Artillero”

Padres de familia de la escuela primaria “Niño Artillero”, ubicada en la comunidad de Sabino Chico, se manifestaron al exterior de las instalaciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), con la finalidad ser escuchados y sustituir a la directora de la institución así como representante de los tutores por la poca capacidad que aseguraron, tienen para desempeñar sus funciones.

Desde temprano se trasladaron de la comunidad sanjuanense a las oficinas de la dependencia estatal con sede en el Barrio de la Cruz para hacerse escuchar y a la brevedad posible se atiendan sus peticiones dado que afirmaron, que en días pasados fueron atendidos por representantes de la USEBEQ sin respuesta al respecto.

Por temor a represalias, los padres de familia omitieron su nombre para externar que las finanzas no han sido bien dirigidas por parte de la representante de los tutores, mientras que la directora tiene doble función en la institución, desatendiendo el aula o actividades propias desde las dirección.

Los manifestantes llegaron con cartulinas afuera de las instalaciones educativas y aseguraron que, en caso de no ser atendidos, la institución continuará cerrada hasta atender una respuesta, debido a que desde el viernes pasado, recordaron que se externaron las deficiencias que han identificado en este ciclo escolar en esta primaria.

“Pedimos solución, no abriremos la escuela hasta que nos den solución, el viernes estuvo gente de USEBEQ en la comunidad, pero no resolvieron nada, pedimos que haya atención a nuestras petición,a directora no está cumpliendo con su función como docente ni como directora, la presidenta del comité, también vemos que ha tenido deficiencias y un recurso que llegó para la escuela quiere llevárselo porque piensa que es para ella”.