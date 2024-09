Padres de familia se quejan en USEBEQ

Padres de familia de la escuela primaria “Apolinar Ortiz y Mendoza”, ubicada en el Barrio de la Cruz, se manifestaron en las inmediaciones de las oficinas de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), para pedir la designación de docentes en esta institución.

Los denunciantes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, pero aseguraron que la movilidad de docentes en esta institución es frecuente, pues cada ciclo escolar hay cambio de docentes, por lo que solicitaron a la USEBEQ que haya más maestros, uno para el grado de primero, otro para educación física y un director, para que sus hijos cuenten con la correcta educación.

“Cada año tenemos este problema de que no hay maestro, de que siempre faltan maestros, somos un turno muy descuidado, siempre estamos con muchos detalles, con muchas carencias, cada año batallamos con un maestro porque nos mandan un suplente, este año no tenemos maestro de primero y nos quitaron al maestro de educación física, entonces pues es una situación delicada que ya nos tiene fastidiados por parte de las autoridades que siempre nos ignoran, pero realmente no nos hacen caso, entonces esta vez tocó que más padres de familia se juntaran y viniéramos a exigir de una forma más directa a las autoridades que nos atienda, la educación es gratuita y es un derecho, por eso estamos aquí”, citaron.

Los tutores consideraron que es necesario que la escuela cuente con los maestros necesarios, ya que el plantel cuenta con decenas de estudiantes no solo del Barrio de la Cruz sino de lugares aledaños que acuden a dicho lugar a recibir educación, es por ello que afirmaron que estarán al pendiente de la asignación de docentes.

Los padres de familia dijeron que fueron atendidos por el personal de la dependencia estatal, quien se comprometió a buscar una solución al respecto para que los estudiantes tengan una educación de calidad.

“La escuela es Apolinar Ortiz y está aquí en el Barrio de la Cruz, vinimos algunos padres de familia con sus hijos, no somos todos porque unos trabajan, pero si buscamos que nos asignen a más docentes para beneficio de los estudiantes”.