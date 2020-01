PAN abierto a discutir iniciativa de bodas gay

El Partido Acción Nacional (PAN) tiene una postura clara respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, sostuvo Roberto Cabrera Valencia, diputado local del blanquiazul, quien señaló esto, ante la propuesta de organizaciones civiles de legalizar la unión entre personas del mismo sexo en los municipios de Tequisquiapan y Colón.

De acuerdo con el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a favor del Estado Laico, ante la negativa de los Congresos Estatales, se plantea que el matrimonio entre personas del mismo sexo se valide por los ayuntamientos como sucedió en Puebla recientemente.

Local Capital atenderá recomendación de la DDHQ

Al respecto, el legislador blanquiazul señaló que el PAN no ha propuesto una iniciativa en este sentido, porque no la comparte, sin embargo, están abiertos a la discusión y al estudio en el grupo parlamentario.

"Nosotros no hemos propuesto, no hemos tenido una iniciativa de esta naturaleza, porque no la compartimos. El PAN también tiene una postura muy clara, hasta ahora, en ese sentido", declaró.

Local Sugiere Conapred legislar bodas gay

De acuerdo con Cabrera Valencia, a finales de este mes e inicios de febrero, revisarán su agenda y los temas que están sobre la mesa; por lo que advirtió, antes de emitir una opinión individual, será el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Torres Olguín, quien de tener que tratar este tema, dé a conocer la postura del grupo parlamentario.

Recordó que en Querétaro, el Código Civil establece los conceptos de familia y matrimonio; este último como la unión entre un hombre y una mujer y agregó, habrá que esperar lo que diga la mayoría.

Local Llaman a legalizar el matrimonio igualitario

"Hay que ser respetuoso de todas las opiniones, pero hacer con mucha responsabilidad, emitir los criterios que, hasta el momento, no están todavía definidos o perfectamente detallados en la 59 Legislatura", enfatizó.