Pandemia no afectó costo de obra pública

Aunque la pandemia de Covid-19 ha propiciado afectación económica, hasta el momento, los costos de construcción se mantienen sin variación significativa, detalló el titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, Víctor Marín Hidalgo, negó que haya impacto importante en los presupuestos para las obras programadas durante el año.

“Al momento no se ha visto reflejado, me parece que la economía venía con cierta inercia, todavía no se dejan sentir los estragos económicos o alguna afectación directa al sector de la construcción”.

Marín Hidalgo indicó que hubo un ligero impacto económico en los insumos que se cotizan en dólares, aunque consideró que es mínimo, por lo que descartó que afecte el presupuesto etiquetado para obra pública.

“Sí ha variado un poco, pero en el sentido del tipo de cambio, en algunas obras que tienen que ver con insumos que se cotizan en dólares, como el PVC, polietileno de alta densidad, en estos casos sí se ha visto afectado, pero no es mucho, la inflación que tenemos en el país todavía no ha sido dramática, tenemos algunos puntos porcentuales mínimos, sin embargo, todavía no se ve reflejado”.