Pandemia no detiene a Grupo Reto

Derivado de la pandemia por Covid-19, Grupo Reto San Juan del Río suspendió servicio en sus instalaciones, pero se mantiene activo con atención vía telefónica, entrega de medicamentos, terapia psicológica y aplicación de ultrasonidos, comunicó la presidenta de la asociación civil, Amalia Coello, pues recordó que ante la sospecha de cáncer, dejar pasar tiempo puede ser fatal.

Habló de la importancia de mantenerse activas con los servicios para prevenir y detectar casos de cáncer, ejemplificó con dos mujeres que se presentaron hace un mes, al inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, ambas tenían tumores, fueron casos que no podían esperar.

“Las personas no pueden estar esperándose a que pase esta situación. Tuvimos hace un mes a dos mujeres con un tumor del tamaño de un limón, afortunadamente no fue cáncer, pero eso no quiere decir que no se tenga que atender de inmediato, precisamente para que no degenere en un cáncer”.

Recordó que hay suspensión en el estudio de mastografía en el Hospital General, pero si hubiera alguna situación de emergencia, Grupo Reto buscaría la forma de apoyar con algún particular. Los estudios que se mantienen activos, dijo, son los ultrasonidos, gracias a los médicos que siempre apoyan a esta asociación civil.

También continúan con la entrega de medicamentos y consultas para revisión preventiva de cáncer de mama y cervicouterino, así como consultas psicológicas, primordialmente, por vía telefónica.

“Grupo Reto, por el momento estamos atendiendo las indicaciones que nos ha dado nuestro gobierno para acatar las normas de seguridad por el Covid-19, las voluntarias corremos alto riesgo por la edad, por salud y tenemos que respetar de forma muy estricta las normas de seguridad, sin embargo, se dejó un aviso en el cual está un teléfono (…) se pueden comunicar al 427 226 91 48, o bien, si conocen a alguna de las voluntarias, contáctenos y soliciten el apoyo que necesiten”.