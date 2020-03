Pánico e incredulidad entre trabajadores

Trabajadores de empresas locales experimentan estrés social por exceso de información falsa sobre la pandemia del Covid-19, lo cual ha originado casos de pánico; en contraparte, hay empleados que se negaron a acatar las medidas sanitarias y hubo la necesidad de darlos de baja para evitar poner en riesgo a los demás colaboradores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, José Guadalupe Román Flores, reconoció que hay trabajadores que han presentado crisis nerviosas por la emergencia sanitaria.

“Sí hay, estadísticas no sé, pero en grupos hemos compartido que en colaboradores sí hay un efecto psicológico, de un estrés, propiamente social, provocado por el exceso, a veces de información falsa”.

Subrayó “No es psicosis, pero sí hay afectación”, por lo que las empresas llevan a cabo acciones de contención, destacó que hay socios de la Cámara que ofrecen este soporte psicológico.

Dijo que también existe el extremo, en el que empleados se niegan a acatar las medidas sanitarias, debido a que suponen que no es real porque el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo está tomando a la ligera.

“Hay otros que se van al extremo, me habla un socio y me dice ‘acabo de despedir a dos personas’, desgraciadamente un supervisor y un operador, porque dijeron ‘si mi Presidente no se pone gel, por qué yo sí’ (…) También hay este otro extremo, en el que dicen ‘no me va a pasar’”.

Indicó que otro socio le comentó que uno de sus colaborares presentó fiebre y lo dejó hacer trabajo en casa, pero en redes sociales se le descubrió asistiendo a una fiesta, lamentó que no fuera el único caso parecido.