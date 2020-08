Papelerías resurtieron poco ante bajas ventas

Ante las bajas ventas que registraron en el periodo previo al regreso a clases, propietarios de papelerías resurtieron poco material en comparación con años pasados, explicó Jesús Mejía Cruz, regidor presidente de la Comisión de Comercio en el Ayuntamiento.

Dijo que propietarios de papelerías le han informado que derivado de las clases virtuales implementadas a raíz de la pandemia por Covid-19, han registrado bajas ventas, por lo que no corrieron el riesgo de invertir en material adicional y optaron por resurtir sólo el faltante.

Local Papeleros esperan participar en programa de canje de vales

“Ante la incertidumbre de que no hay clases presenciales, la verdad es que estuvo muy corta la parte de lo que fue el resurtido de sus materiales, realmente no se hizo un resurtido completo como se hacía anteriormente, sino simplemente cosas que iban a utilizar inmediatamente; en conclusión, no fue el impacto al que estaban acostumbrados año con año”.

Al respecto del tema, Miguel Ángel López Arcadio, secretario general de la Unión de Comerciantes del Mercado 5 de Mayo, mencionó que también han sufrido afectación quienes comercializan mochilas, así como las estéticas, zapaterías, tiendas que venden uniformes.

“Todo eso nos está provocando una baja de ventas, lo que son las papelerías, las mochilas, los zapatos, los uniformes e incluso las estéticas, a todos nos está pegando esta gran crisis, vemos que el Gobierno está previendo que esto –la pandemia- no aumente más y lo único que nos queda es seguirnos abrochando el cinturón, no va a haber de otra”.