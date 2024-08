Papeleros estiman un repunte del 50%

Comerciantes de papelerías ubicadas en el municipio de Pedro Escobedo esperan un repunte en sus ventas de hasta el 50 por ciento, debido al inicio de clases que se tiene programado a nivel nacional para el próximo lunes 26 de agosto, dio a conocer el presidente de la Unión de Comerciantes y Tianguistas Dr. Pedro Escobedo A.C., J. Carmen Fidel Caballero Piña.

Detalló que de enero a la fecha, los comerciantes del giro de papelerías han visto una caída en sus ventas, por lo cual esperan que durante el regreso a clases puedan tener una recuperación en su economía.

Local Taxistas prevén recuperación por regreso a clases en Pedro Escobedo

A partir del fin de semana se pudo observarse una alta afluencia en los establecimientos de este tipo, ya que los padres y madres de familia comenzaron a surtir la lista de útiles escolares. En ese sentido, reiteró que los comerciantes papeleros esperan un aumento considerable en comparación al año pasado.

“Ahorita, esperamos que con el reingreso a clases se pueda mejorar un poco la situación para todos los comerciantes, especialmente para las papelerías. Creemos que va a haber un incremento para los compañeros que se dedican a este sector. Esperamos que se les incrementen sus ventas en por lo menos un 50 por ciento. Y bueno, luego del regreso a clases todo va a regresar a la normalidad”, comentó.

Detalló que en Pedro Escobedo existen alrededor de 200 comercios que se dedican al giro de papelerías. En ese sentido, hizo un llamado para que la población se dirija a estos establecimientos y surtan la lista de útiles escolares en ellos, pues afirmó que con este se incentivaría la economía del sector, además de que se apoyaría al comercio local. Además, agregó que no se debe de aceptar el comercio informal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, manifestó que en lo que va del año el comercio en Pedro Escobedo se ha quedado estancado. Dijo que esto puede deberse a que los salarios de las personas no han incrementado, deudas que las familias están arrastrando, e incluso afirmó que el tema de campañas también fue un factor para frenar el crecimiento de este sector económico.

“Ha sido un año meramente regular. No de gran desarrollo ni crecimiento. Se tuvo también el factor campaña y todo eso pareciera que no, pero sí afecta al comercio y a la gente con su dinero. El comercio depende del ingreso. Si el ingreso es poco, pues la gente no va a consumir. Por eso, ahorita, esperamos que con el regreso a clases se recupere nuestro sector”, apuntó.