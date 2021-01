Paramédicos en riesgo por pandemia

“Tenemos que tener la suficiente empatía para cuidarnos y cuidar a los demás”, dijo Luis Enrique Jiménez González, delegado estatal de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), quien hizo el llamado a la población para que prevenga contagios de coronavirus, lo que a su vez ayudará al personal de paramédicos y de salud, los cuales están en constante riesgo.

Recordó que recientemente esta corporación de emergencias padeció el deceso por Covid-19 de un miembro activo, pero van tres ex paramédicos de la CNE que también fallecieron, todos jóvenes de entre 40 y 45 años de edad.

Por la escasa capacidad y falta de equipamiento, reconoció que la CNE no realiza traslados de pacientes con Covid-19, sin embargo, esta institución continúa con otro tipo de traslados en los que no se tiene garantía que pueda ser gente con esta enfermedad.

“Hemos apoyado en algunos servicios de emergencia y no sabemos, aunque tomemos las medidas pertinentes, si la persona está enferma e incluso esta persona podría no saber si está enferma de Covid, hay casos asintomáticos, que son los que han estado propagando más el virus”.

Precisó que cada vez son más comunes los casos cercanos de contagios y muertes por Covid-19, situación que implica riesgo permanente para los paramédicos y personal de salud, es por eso que hizo el llamado a los ciudadanos para que se cuiden y cuiden a los demás.

“El llamado a la población en general es que no se confíen, que no salgan, si no necesitan salir, que usen cubrebocas, que se desinfecten las manos. A los comerciantes, que se desinfecten las manos cuando reciben dinero, son varias cosas que a veces saltamos o damos por hecho”.